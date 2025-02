Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 42,50 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 42,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 42,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,56 EUR. Zuletzt wechselten 9.125 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 92,95 EUR markierte der Titel am 16.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 54,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.01.2025 auf bis zu 41,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 2,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,667 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,60 EUR aus.

Am 24.10.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 349,10 Mio. EUR umsetzen können.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.03.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

