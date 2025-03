Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 45,68 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,68 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 45,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,36 EUR. Bisher wurden heute 23.288 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 21.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,94 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,44 EUR am 04.02.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 20,23 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,400 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 62,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 1,10 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 357,30 Mio. EUR gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

