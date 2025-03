Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 46,46 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 47,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.314 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.03.2024 bei 89,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,67 Prozent. Am 04.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,57 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,400 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,60 EUR an.

Am 24.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 präsentieren. Siltronic dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

