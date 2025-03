Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,64 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,64 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 45,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.774 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 95,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.02.2025 auf bis zu 36,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 24.10.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

So schätzen die Analysten die Siltronic-Aktie im Februar 2025 ein

MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten