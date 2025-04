Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 39,84 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 39,84 EUR ab. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 38,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.861 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 86,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 117,37 Prozent zulegen. Am 04.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 9,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 54,60 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 360,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,322 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht

Siltronic-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats