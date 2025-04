Siltronic Aktie News: Siltronic fällt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 39,32 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 39,32 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 38,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 29.392 Stück.

Bei einem Wert von 86,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 120,24 Prozent zulegen. Am 04.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 7,32 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 54,60 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 360,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 01.05.2026.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,322 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

