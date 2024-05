Siltronic Aktie News: Bullen treiben Siltronic am Freitagnachmittag an

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 74,35 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,9 Prozent auf 74,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 74,50 EUR. Bei 71,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.409 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,45 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,828 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 89,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 12.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,56 EUR je Aktie generiert. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 356,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 472,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,053 EUR je Siltronic-Aktie.

