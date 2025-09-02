Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 34,76 EUR.
Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 34,76 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 35,08 EUR zu. Bei 34,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 20.507 Siltronic-Aktien den Besitzer.
Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,65 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 111,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 7,94 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie.
Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,698 EUR je Siltronic-Aktie.
Analysen zu Siltronic AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.2025
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
