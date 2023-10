Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 79,40 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 79,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 78,05 EUR. Bei 79,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 9.421 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 9,89 Prozent wieder erreichen. Bei 51,65 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 53,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie: Was Analysten von Siltronic erwarten

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt nachmittags zu

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start des Freitagshandels steigen