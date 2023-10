Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 79,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 79,00 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,05 EUR. Zuletzt wechselten 312 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,65 EUR am 14.10.2022. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 52,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 26.10.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

