Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 85,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 85,10 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 85,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.392 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 88,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,82 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 12.05.2023. Mit einem Kursverlust von 31,37 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 73,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 10.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2021 auf 8,00 EUR je Aktie.

