Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 89,15 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 89,15 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 91,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,45 EUR. Zuletzt wechselten 46.617 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 92,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 4,21 Prozent zulegen. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,49 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 79,67 EUR.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,27 EUR je Aktie belaufen.

