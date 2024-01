Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 87,05 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 87,05 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 91,35 EUR zu. Bei 89,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 78.487 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 6,30 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,91 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,67 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 349,10 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,27 EUR je Siltronic-Aktie.

