Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag im Ausverkauf

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,1 Prozent auf 39,88 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 8,1 Prozent auf 39,88 EUR. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 36,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 689.635 Siltronic-Aktien.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.02.2025 Kursverluste bis auf 36,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 8,63 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,667 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,40 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 24.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 357,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 349,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Absturz von US-Technologieaktien wie NVIDIA: Markt zu abhängig von Megacaps?

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels schwächer

Was Analysten von der Siltronic-Aktie erwarten