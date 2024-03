Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Nachmittag

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 87,60 EUR.

Das Papier von Siltronic befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 87,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 87,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.357 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 6,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2023 (58,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 33,33 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 3,00 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,50 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Siltronic-Aktie.

