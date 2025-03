Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag schwächer

Siltronic im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 44,74 EUR abwärts.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 44,74 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 44,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.316 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 99,04 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.02.2025 auf bis zu 36,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,400 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,60 EUR.

Am 24.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 06.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 10.03.2026 dürfte Siltronic die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

