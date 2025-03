Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag verlustreich

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 45,32 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 45,32 EUR ab. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 45,32 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,58 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.308 Stück gehandelt.

Bei 89,05 EUR erreichte der Titel am 21.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 49,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 19,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,400 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,60 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 1,10 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,35 Prozent auf 357,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Siltronic-Aktie.

