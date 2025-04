Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag in Rot

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 38,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 38,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 38,50 EUR. Bei 38,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 33.398 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,60 EUR erreichte der Titel am 13.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 123,20 Prozent wieder erreichen. Am 04.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,08 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 54,60 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 1,01 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 360,60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 356,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 30.04.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,322 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht

Siltronic-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats