Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag in Rot

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 78,55 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 78,55 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 78,55 EUR ein. Bei 79,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 379 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 9,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Abschläge von 34,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 72,17 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 417,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 417,00 EUR umgesetzt worden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

