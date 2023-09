Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Montagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 75,10 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 75,10 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 8.079 Stück.

Am 08.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 45,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 72,17 EUR an.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 417,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 417,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

