Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Abschlägen

04.09.25 16:10 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 33,26 EUR ab.

Um 15:49 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 33,26 EUR ab. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,14 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.313 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 72,00 EUR markierte der Titel am 11.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 53,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Abschläge von 3,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
