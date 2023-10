Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 76,35 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 76,35 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 76,35 EUR ein. Mit einem Wert von 76,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 576 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 12,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,65 EUR am 14.10.2022. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 47,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

