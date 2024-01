Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 87,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:36 Uhr 0,8 Prozent auf 87,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 87,75 EUR. Bei 88,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.747 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 92,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 5,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 50,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 12,27 EUR im Jahr 2022 aus.

