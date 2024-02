Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 87,75 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 87,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 87,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.088 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 6,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 50,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 26.10.2023. Das EPS belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,27 EUR je Aktie.

