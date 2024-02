Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

So bewegt sich Siltronic

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 88,60 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:01 Uhr bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 88,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 88,60 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 356 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 26.10.2023 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2022 12,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

