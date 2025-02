Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 39,22 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 39,22 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,72 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 158.355 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 137,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 04.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 7,09 Prozent Luft nach unten.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,623 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 24.10.2024. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 357,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 06.03.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Aktie aus.

