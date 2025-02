Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 39,62 EUR.

Das Papier von Siltronic befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 39,62 EUR ab. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,40 EUR. Bisher wurden heute 5.868 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 134,60 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 8,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,652 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 77,40 EUR.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 357,30 Mio. EUR gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 06.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 10.03.2026 dürfte Siltronic die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 2,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

