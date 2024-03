Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 86,20 EUR.

Die Aktie verlor um 11:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 86,20 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 85,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.488 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,05 Prozent. Am 13.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 47,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,50 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Siltronic-Aktie.

