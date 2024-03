Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 85,95 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 85,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,70 EUR aus. Bei 85,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.850 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,05 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 3,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,50 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Siltronic-Aktie.

