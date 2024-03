Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 86,95 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 86,95 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,70 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 611 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 7,50 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 13.05.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2022 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,02 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

So schätzen Analysten die Siltronic-Aktie ein

Schwacher Handel: MDAX notiert zum Start im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten