Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 81,45 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 81,45 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 81,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.512 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 15,41 Prozent Luft nach oben. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 28,30 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 26.10.2023 vor.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,027 EUR je Siltronic-Aktie.

