Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 81,60 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 81,60 EUR ab. Bei 80,60 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,15 EUR. Bisher wurden heute 23.044 Siltronic-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 39,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,80 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,027 EUR je Siltronic-Aktie.

