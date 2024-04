Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 81,65 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 81,65 EUR. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 80,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.129 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 15,13 Prozent wieder erreichen. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Mit Abgaben von 28,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,80 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,027 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

