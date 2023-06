Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Siltronic 79,90 EUR

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,8 Prozent auf 80,05 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 80,00 EUR. Bei 80,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.638 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 93,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,05 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,67 EUR an.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

