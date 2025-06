Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 36,86 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 36,86 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 36,74 EUR. Mit einem Wert von 37,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.600 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 79,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 15,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,17 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,50 Mio. EUR in den Büchern standen.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Siltronic dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,566 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Siltronic-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Infineon, AIXTRON & Co.: Halbleiter-Aktien steigen - NVIDIA beflügelt den Sektor