Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 69,80 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 69,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,25 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.082 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 87,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 25,00 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,00 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,67 EUR an.

Am 10.05.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siltronic am 27.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

