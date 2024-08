Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 70,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 70,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 70,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.500 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 33,52 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2024 Kursverluste bis auf 68,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,626 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 25.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 0,642 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab

Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus