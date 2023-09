Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 74,25 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Siltronic-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 74,25 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,75 EUR aus. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 73,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.687 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 14,90 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

