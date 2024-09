Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 70,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 70,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 70,00 EUR. Bei 70,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 17.869 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 68,15 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 3,74 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,640 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 403,70 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,725 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren verdient

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Börsianer in Habachtstellung: TecDAX bewegt sich mittags seitwärts