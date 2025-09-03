Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 34,04 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 34,04 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 34,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.249 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 72,00 EUR erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 111,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 5,99 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

