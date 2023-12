Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 83,65 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 83,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 85,05 EUR. Bei 83,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.182 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,06 Prozent. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siltronic.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

