Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Siltronic

Die Siltronic-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 83,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 83,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.572 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 117,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 51,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 62,44 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,75 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 417,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 371,60 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 05.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

