Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 86,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 86,20 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 86,15 EUR. Mit einem Wert von 87,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 8.755 Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,67 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 349,10 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 12,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

