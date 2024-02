Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 87,10 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 87,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 88,30 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 85,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.270 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,92 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 32,95 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,27 EUR fest.

