Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Siltronic im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 87,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:03 Uhr 0,7 Prozent auf 87,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 87,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 862 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,45 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 349,10 EUR.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2025 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Börse Frankfurt in Grün: So steht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus