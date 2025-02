Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 40,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,6 Prozent auf 40,36 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 40,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 37,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108.635 Stück gehandelt.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 56,58 Prozent niedriger. Bei 36,44 EUR fiel das Papier am 04.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,71 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,546 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,20 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic gewährte am 24.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 349,10 Mio. EUR umsetzen können.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün