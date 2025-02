Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siltronic

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 38,86 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 38,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 37,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,82 EUR. Zuletzt wechselten 14.424 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 92,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 58,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,44 EUR. Dieser Wert wurde am 04.02.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 6,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,546 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 63,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 24.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 357,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 10.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

