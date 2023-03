Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 71,20 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 71,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.962 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 29,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 37,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 81,75 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 2,15 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 417,00 EUR gegenüber 371,60 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte Siltronic die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siltronic