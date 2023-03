Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag fester

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 71,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 71,60 EUR. Bei 71,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.073 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,40 EUR an. 29,18 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,65 EUR am 13.10.2022. Mit einem Kursverlust von 37,66 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,75 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent auf 417,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 371,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Wie Experten die Siltronic-Aktie im Februar einstuften

Siltronic-Aktie sackt ab: Siltronic erwartet 2023 deutliche Einbußen

Siltronic-Aktie verliert: Berenberg sieht Nachfragerisiken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic