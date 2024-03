Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittwochnachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 84,15 EUR.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 84,15 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 83,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.342 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,71 Prozent hinzugewinnen. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,60 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,02 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,50 EUR.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,98 EUR je Aktie belaufen.

